महाराष्ट्र: चलती कार में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, कई वाहनों को टक्कर मारी, 4 मौत
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंबरनाथ पुल पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां चलती कार में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से कार बेकाबू हो गई, जिसने गुजर रहे कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद कार भी पलट गई और ड्राइवर की भी मौत हो गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है।
टक्कर से दोपहिया वाहन सवार पुल के नीचे गिरा
टक्कर इतनी भीषण थी कि एक दोपहिया वाहन पर सवार शख्स हवा में उछलकर पुल के नीचे सड़क पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में शामिल कार अंबरनाथ के शिवसेना नेता प्रमोद चौबे के नाम पर है। हादसे के समय उनकी पत्नी सुमन चौबे भी कार में मौजूद थीं। सुमन शिवसेना (शिंदे गुट) से नगर परिषद का चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव प्रचार के लिए बुआपाड़ा जा रही थीं। उन्हें भी चोटें आई हैं।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पलटने से पहले 4-5 दोपहिया वाहनों से टकरा गया। अंबरनाथ के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) शैलेश काले ने कहा, "दुर्घटना में कार चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के कारण दोपहिया वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में 3 अन्य लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।"