महाराष्ट्र के ठाणे में एक कार ने पुल पर कई लोगों को टक्कर मार दी

महाराष्ट्र: चलती कार में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, कई वाहनों को टक्कर मारी, 4 मौत

लेखन आबिद खान 09:45 am Nov 22, 202509:45 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंबरनाथ पुल पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां चलती कार में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से कार बेकाबू हो गई, जिसने गुजर रहे कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद कार भी पलट गई और ड्राइवर की भी मौत हो गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है।