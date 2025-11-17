LOADING...
दिल्ली से बिहार तक हांड़ कंपा देगी सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट 
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुबह हल्का कोहरा नजर आ रहा है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 17, 2025
09:39 am
उत्तर भारत में ठंड का जोर तेज होता जा रहा है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। कई राज्यों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है, हांलाकि अभी सर्दी का असर सुबह-शाम के वक्त ज्यादा महसूस हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ पारा गिरा 

मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज हुआ, जो 84 साल में नवंबर का यह सबसे कम तापमान है। कई शहरों में अगले 2 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बीते दिन तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आई। ज्यादातर शहरों में रात का तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक कम रहा। सीकर में सबसे कम 4.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो शिमला और मसूरी से कम है।

उत्तर प्रदेश में छाने लगा कोहरा 

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर जैसे हालात बनने लगे हैं और कुछ जगह हल्का कोहरा नजर आ रहा है। प्रदेश में 20 नवंबर तक मौसम शुष्क रह सकता है। बिहार में 17 नवंबर से तापमान 2-3 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है। सीमांचल और मिथिलांचल में शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब में भी ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि हरियाणा में 6.8 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ।

दिल्ली में खतरनाक हुई हवा की गुणवत्ता 

दिल्ली में रविवार को ठंड ने नवंबर में 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में 17 नवंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आस-पास रह सकता है। सोमवार सुबह स्‍मॉग की चादर नजर आई रही है, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कई जगह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया।

इन राज्यों में बर्फबारी-बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में दिनभर धूप निकलने से ठंड का अहसास कम हो रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह-शाम के वक्त ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम रहने से मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।