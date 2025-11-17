दिल्ली से बिहार तक हांड़ कंपा देगी सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट 

रिकॉर्ड तोड़ मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ पारा गिरा मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज हुआ, जो 84 साल में नवंबर का यह सबसे कम तापमान है। कई शहरों में अगले 2 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बीते दिन तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आई। ज्यादातर शहरों में रात का तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक कम रहा। सीकर में सबसे कम 4.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो शिमला और मसूरी से कम है।

कोहरा उत्तर प्रदेश में छाने लगा कोहरा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर जैसे हालात बनने लगे हैं और कुछ जगह हल्का कोहरा नजर आ रहा है। प्रदेश में 20 नवंबर तक मौसम शुष्क रह सकता है। बिहार में 17 नवंबर से तापमान 2-3 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है। सीमांचल और मिथिलांचल में शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब में भी ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि हरियाणा में 6.8 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ।

प्रदूषण दिल्ली में खतरनाक हुई हवा की गुणवत्ता दिल्ली में रविवार को ठंड ने नवंबर में 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में 17 नवंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आस-पास रह सकता है। सोमवार सुबह स्‍मॉग की चादर नजर आई रही है, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कई जगह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post #WATCH | Delhi: Visuals from the Ghazipur area this morning as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 369, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/HlyiyHD0qg — ANI (@ANI) November 17, 2025