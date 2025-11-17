दिल्ली में लगातार जहरीली हो रही हवा, कुछ इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI

दिल्ली और NCR में सर्दियों की शुरुआत में ही हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है। बवाना में AQI 427 पर पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं, रोहिणी क्षेत्र में AQI 404 दर्ज किया गया है। ये इलाके दमघोंटू बन चुके हैं और यहां सांस लेना मुश्किल हो गया है।

रिपोर्ट कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया? CPCB के अनुसार, सुबह दिल्ली में 7 जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। इनमें बवाना में 427, DTU में 403, जहांगीरपुर में 407, नरेला में 406, रोहिणी में 404 और वजीरपुर में 401 AQI दर्ज किया गया। इसी तरह मुंडका में 396, नहेरु नगर में 389, सोनिया विहार में 380, जवाहर लाल नेहरू स्‍टेडियम के पास 386 और द्वारका में 381 AQI रहा। यह स्थिति बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में आती है।

पाबंदी दिल्ली में लागू हैं GRAP-3 की पाबंदियां दिल्ली में वर्तमान में GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं। इसमें पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों का दिल्ली और NCR में प्रवेश प्रतिबंधित है। पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगी है। गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध है और ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद हैं। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल के साथ औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक जारी है।

कारण दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को बताया कि दिल्‍ली में प्रदूषण का स्तर मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों, धूल भरी सड़कों और यातायात की भीड़ से होने वाले PM10 उत्सर्जन के कारण बढ़ रहा है और सरकार हॉटस्पॉट की पहचान तेज कर रही है। बता दें कि शहर की सफाई व्यवस्था और सड़कों की स्थिति में 'काफी सुधार' की आवश्यकता है। स्थानीय रखरखाव में खामियां वायु गुणवत्ता में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।