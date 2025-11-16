पहाड़ों की बारिश से मैदानों में लुढ़केगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

LOADING...
पहाड़ों की बारिश से मैदानों में लुढ़केगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 
पहाड़ों राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 16, 2025
09:40 am
क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों में रविवार को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल छाए रहने के साथ-साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके असर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने के आसार हैं।

दोहरी मार 

राजधानी में ठंड के साथ प्रदूषण की दोहरी मार

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक गिरने के कारण ठंड का असर दिखने लगा है। IMD के अनुसार, राजधानी समेत पूरे NCR इलाके में रविवार सुबह हल्का कोहरा नजर आया। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है। राजधानी में ठंड के साथ ही प्रदूषण की भी मार पड़ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 से ऊपर दर्ज किया गया।

ट्विटर पोस्ट

राजधानी में कई जगह AQI की गंभीर स्थिति 

कोहरा 

उत्तर प्रदेश में छाने लगा कोहरा 

राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्से की तुलना में पूर्वी इलाके में कोहरे के साथ-साथ ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 7 दिनों में यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। बिहार में भी पछुआ हवा की वजह से ठंड बढ़ गई है। शनिवार को कई इलाकों में रात का तापमान 9-10 डिग्री तक पहुंच गया है और अगले सप्ताह शीतलहर चलने से इसमें और गिरावट आएगी।

मौसम 

राजस्थान में तेजी से बढ़ेगी सर्दी 

राजस्थान में भी सर्दी का असर तेज होता जा रहा है। यहां सीकर और फतेहपुर में न्यूनतम 5 डिग्री के आस-पास बना हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखा जा रहा है। सर्दी का यह असर आने वाले दिनों में बारिश की संभावना के चलते और तेज होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 21-27 नवंबर के बीच उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ में बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

बारिश 

इन राज्यों में हो सकती है बारिश 

बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण केरल, तमिलनाडु, लक्ष्यद्वीप, अंडमान-निकोबार और अरुणाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में अगले 5 दिनों में तापमान में गिरावट और घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे सर्दी का असर तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र और विदर्भ में भी ठंडक बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है।