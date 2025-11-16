पहाड़ों की बारिश से मैदानों में लुढ़केगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

पहाड़ी राज्यों में रविवार को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल छाए रहने के साथ-साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके असर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने के आसार हैं।

दोहरी मार राजधानी में ठंड के साथ प्रदूषण की दोहरी मार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक गिरने के कारण ठंड का असर दिखने लगा है। IMD के अनुसार, राजधानी समेत पूरे NCR इलाके में रविवार सुबह हल्का कोहरा नजर आया। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है। राजधानी में ठंड के साथ ही प्रदूषण की भी मार पड़ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 से ऊपर दर्ज किया गया।

ट्विटर पोस्ट राजधानी में कई जगह AQI की गंभीर स्थिति #WATCH | A layer of toxic smog continues to linger over Delhi this morning. Visuals around Dhaula Kuan.



Air Quality Index (AQI) in the area is 338, categorised as 'Very Poor', as claimed by Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/A0xSuHIpGT — ANI (@ANI) November 16, 2025

कोहरा उत्तर प्रदेश में छाने लगा कोहरा राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्से की तुलना में पूर्वी इलाके में कोहरे के साथ-साथ ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 7 दिनों में यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। बिहार में भी पछुआ हवा की वजह से ठंड बढ़ गई है। शनिवार को कई इलाकों में रात का तापमान 9-10 डिग्री तक पहुंच गया है और अगले सप्ताह शीतलहर चलने से इसमें और गिरावट आएगी।

मौसम राजस्थान में तेजी से बढ़ेगी सर्दी राजस्थान में भी सर्दी का असर तेज होता जा रहा है। यहां सीकर और फतेहपुर में न्यूनतम 5 डिग्री के आस-पास बना हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखा जा रहा है। सर्दी का यह असर आने वाले दिनों में बारिश की संभावना के चलते और तेज होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 21-27 नवंबर के बीच उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ में बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है।