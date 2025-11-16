उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पत्थर की खदान ढहने से 15 मजदूर फंसे, 1 शव बरामद

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खदान में 9 कंप्रेशर पर करीब 18 मजदूर काम कर रहे थे। तभी ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा 150 फीट से अधिक की ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे के समय 2 मजदूर तो वहां से निकले गए, जबकि 16 मजदूर अंदर ही फंस गए। बचाव अभियान के दौरान 1 मजदूर का शव निकाल लिया गया है। मिर्जापुर से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की प्रदेश टीम भी मदद के लिए बुलाई गई है।