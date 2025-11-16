उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पत्थर की खदान ढहने से 15 मजदूर फंसे, 1 शव बरामद
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शनिवार शाम को पत्थर की खदान ढहने के बाद अभी 15 मजदूर अंदर ही फंसे है। अभी तक 1 शव निकाला जा चुका है। घटना ओबरा के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है कि कृष्णा माइनिंग वर्क्स कंपनी की खदान में ड्रिलिंग मशीन चलाते समय हादसा हुआ है। रात से यहां बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खदान में 9 कंप्रेशर पर करीब 18 मजदूर काम कर रहे थे। तभी ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा 150 फीट से अधिक की ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे के समय 2 मजदूर तो वहां से निकले गए, जबकि 16 मजदूर अंदर ही फंस गए। बचाव अभियान के दौरान 1 मजदूर का शव निकाल लिया गया है। मिर्जापुर से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की प्रदेश टीम भी मदद के लिए बुलाई गई है।
अभियान
बचाव अभियान में आ रही दिक्कत
मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि खदान में पानी भरा होने और रास्ता ठीक न होने से बचाव अभियान चलाने में समस्या आ रही है। बचाव टीम ने मिट्टी डालकर रास्ता बनाया है। बचाव अभियान के लिए बड़ी मशीनें बुलवाई गई हैं और प्रकाश की व्यवस्था शुरू की गई है। अभियान देर शाम 8 बजे शुरू हुआ था। राज्य मंत्री संजीव सिंह गौर ने घटना को दुखद बताते हुए पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की बात कही है।
ट्विटर पोस्ट
रात भर चला बचाव कार्य
#WATCH | सोनभद्र, उत्तर प्रदेश | सोनभद्र में कल एक पत्थर की खदान धंसने से लगभग 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक शव बरामद किया गया है। बचाव अभियान जारी है। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2025
(सोर्स: NDRF) pic.twitter.com/lcHRsGJu6J