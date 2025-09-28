मुंबई समेत इन शहरों में बारिश का रेड अलर्ट, जानिए पूरे देश का हाल 

उत्तर भारत में तबाही मचाने के बाद अब मानसून दक्षिण में सक्रिय हो गया है। इसी के चलते तेलंगाना में आफत आ गई है। हैदराबाद में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दूसरी तरफ कई राज्यों में मानसून की विदाई के बाद गर्मी और उमस परेशान करने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश होगी।

अलर्ट महाराष्ट्र के इन शहरों में झूमकर बरसेंगे बादल IMD के अनुसार, महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों के भीतर इन इलाकों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके चलते लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। पश्चिमी भारत में 3 अक्टूबर तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश और तूफान की संभावना है, वहीं मराठवाड़ा में 29 सितंबर तक बारिश होगी।

ट्विटर पोस्ट मुंबई में रविवार सुबह हुई बारिश #WATCH | Maharashtra | Rain lashes parts of Mumbai. Visuals from Marine Drive. pic.twitter.com/qqxSFyBIPF — ANI (@ANI) September 28, 2025

आफत हैदराबाद में बाढ़ के हालात तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को भारी बारिश के बाद महात्मा गांधी बस स्टेशन (MGBS) समेत कई कॉलोनियां पानी में डूब गईं। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने के कारण मुसी नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। इसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बंगाल की खाड़ी में 1 अक्टूबर को नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव पर बारिश का साया मंडरा रहा है।

अनुमान इन राज्यों में भी बारिश के आसार छत्तीसगढ़ में मानसून अभी भी टक्कर दे रहा है। यहां रविवार को 15 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन रविवार को इंदौर संभाग के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश के आसार कम है।