पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश-ओलावृष्टि का कहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश-ओलावृष्टि का कहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी
क्या है खबर?
उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम खतरनाक हो गया है। पहाड़ी राज्यों में से लेकर मैदानी इलाकों में बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में मंगलवार देर रात हिमस्खलन हुआ, जिससे कई हाेटल को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।
बर्फबारी
पहाड़ों पर बिगड़े हालात
जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। इसके चलते श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिए जाने से जगह-जगह वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौसम विभाग ने आज बर्फबारी के साथ हिमस्खलन की चेतावनी भी दी है। हिमाचल प्रदेश में रास्तों पर 3-4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। इसी तरह उत्तराखंड में ओलावृष्टि और बर्फबारी-बारिश के कारण हालात खराब हैं।
ट्विटर पोस्ट
सोनमर्ग में दिखा हिमस्खलन
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फ के पहाड़ अचानक दरकने लगे. देखते ही देखते तूफान की चपेट में कई इमारतें आईं.#JammuKashmir #Sonmarg #avalanche pic.twitter.com/sUiz5JtIEP— Shashank Baranwal | शशांक बरनवाल | ششانک برنوال (@Shashank_Bwl) January 28, 2026
ओलावृष्टि
ओलावृष्टि-बारिश से बढ़ी सर्दी
राजस्थान में मंगलवार को 13 जिलों में बारिश और कुछ जगह ओलावृष्टि से गलन का अहसास बढ़ गया है। बुधवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में तेज बारिश-ओलावृष्टि हुई, जबकि मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में तेज आंधड़-बारिश के साथ कुछ जगह ओले गिरे। IMD ने इन राज्यों में आज भी ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया है।
अनुमान
राजधानी में फिर होगी बारिश
दिल्ली NCR में मंगलवार को झमाझम बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे। इससे ठंडक बढ़ गई है। बुधवार को बादल छाए रहने के साथ हल्का कोहरा भी नजर आ रहा है। अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान 4-6 डिग्री गिर सकता है। 30 जनवरी एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत में सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राजधानी में 1-2 फरवरी को बारिश होने के आसार हैं।