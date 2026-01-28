पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश-ओलावृष्टि का कहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

बर्फबारी पहाड़ों पर बिगड़े हालात जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। इसके चलते श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिए जाने से जगह-जगह वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौसम विभाग ने आज बर्फबारी के साथ हिमस्खलन की चेतावनी भी दी है। हिमाचल प्रदेश में रास्तों पर 3-4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। इसी तरह उत्तराखंड में ओलावृष्टि और बर्फबारी-बारिश के कारण हालात खराब हैं।

ओलावृष्टि ओलावृष्टि-बारिश से बढ़ी सर्दी राजस्थान में मंगलवार को 13 जिलों में बारिश और कुछ जगह ओलावृष्टि से गलन का अहसास बढ़ गया है। बुधवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में तेज बारिश-ओलावृष्टि हुई, जबकि मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में तेज आंधड़-बारिश के साथ कुछ जगह ओले गिरे। IMD ने इन राज्यों में आज भी ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया है।

