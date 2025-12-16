केंद्र की सख्ती के बाद भी बांग्लादेश से बढ़ रही घुसपैठ, 2025 में सबसे अधिक प्रवेश

केंद्र सरकार की सख्ती के बाद भी बांग्लादेश के घुसपैठियों पर लगाम नहीं लग रही है। पिछले 10 सालों की तुलना में इस साल सबसे अधिक अवैध बांग्लादेशियों ने भारत में प्रवेश का प्रयास किया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया कि इस साल नवंबर तक 1,104 बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, जबकि 2014 से 2024 तक प्रतिवर्ष घुसपैठ की संख्या 1,000 के ऊपर नहीं थी।

घुसपैठ पिछले 10 साल में 1,000 नहीं पहुंची संख्या राय ने लोकसभा में बताया कि साल 2014 में 855, 2015 में 874, 2016 में 654, 2017 में 456, 2018 में 420, 2019 में 500, 2020 में 486, 2021 में 703, 2022 में 857, 2023 में 746 और 2024 में 977 लोगों ने भारत-बांग्लादेश सीमा से प्रवेश की कोशिश की थी। इस साल जनवरी में नवंबर तक भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसैपठ करने वालों की संख्या 1,104 है। अगर दिसंबर में घुसपैठ हुआ होगा, तो यह संख्या और बढ़ सकती है।

गिरफ्तार इस साल 2,556 अवैध बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों की गिरफ्तारी की सूची देखें तो 2014 में 2,160, 2015 में 2,809, 2016 में 1,601, 2017 में 907, 2018 में 885, 2019 में 1,109, 2020 में 955, 2021 में 1,208, 2022 में 2,076, 2023 में 2,617, 2024 में 2,525 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस साल जनवरी से नवंबर तक कुल 2,556 अवैध घुसपैठिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर गिरफ्तार हुए हैं। सबसे अधिक घुसपैठिए करीब 380 अक्टूबर में गिरफ्तार हुए।

सीमा भारत-बांग्लादेश सीमा पर 20.92 प्रतिशत हिस्से में नहीं लगी बाड़ राय ने बताया कि भारत-बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4,096.70 किलोमीटर है। इसमें 3,239.92 किलोमीटर, यानी 79.08 प्रतिशत पर बाड़ लगाई गई है। राय ने बताया कि अभी 856.778 किलोमीटर, यानी 20.92 प्रतिशत पर बाड़ नहीं लगी है। इसके अलावा भारत-पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 2,289.66 किलोमीटर है, जिसमें से 2,135.136 किलोमीटर, यानी 93.25 प्रतिशत पर बाड़ लगाई गई है। अभी 154.524 किलोमीटर, यानी 6.75 प्रतिशत पर बाड़ लगना बाकी है।

घुसपैठ पाकिस्तान से बंद नहीं हो रही घुसपैठ, चीन सीमा से कोई घुसपैठ नहीं राय ने बताया कि इस साल जनवरी से नवंबर तक 32 लोगों ने भारत-पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ की है। हालांकि, 2024 में 41 और 2023 में 30 लोगों ने घुसपैठ की थी। वहीं, इस साल 49 लोगों को भारत-पाकिस्तान सीमा पर गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल 2024 में 45 और 2023 में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भारत-चीन सीमा पर 2014 से अभी तक किसी प्रकार की कोई घुसपैठ नहीं हुई है और न गिरफ्तारी हुई है।

