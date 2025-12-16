देश में ठंड का कहर बढ़ने के साथ-साथ मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा रहा है, जो अब जानलेवा साबित हो रहा है। दृश्यता काफी कम होने से वाहनों के भिड़ने के मामले सामने आ रह हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

हादसे कोहरे के कारण हो रहे हासदे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाने से दृश्यता काफी कम हो गई है। इसके चलते मंगलवार सुबह यमुना एक्सप्रेस-वे पर 7 बस पर और 4 गाड़ियां भिड़ गईं। हादसे में कई 4 लोग जिंदा जल गए। राजस्थान में भी अलवर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में धुंध के कारण कुछ जगह दृश्यता 5 मीटर तक रह गई। जैसलमेर में कोहरे के कारण स्कूल बस और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए।

व्यवधान कोहरे से हवाई सेवा पर पड़ रहा असर राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ कोहरा की दोहरी मार पड़ रही है। वायु प्रदूषण के कारण आसमान में धुंध छाई हुई है और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 427 दर्ज किया गया। कोहरे का असर सड़क यातायात के साथ हवाई सेवा पर भी पड़ रहा है। दिल्ली हवाई अड्‌डे ने इसके चलते उड़ानों में देरी की संभावना जताई है। सोमवार को भी करीब 200 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि कुछ को डायवर्ट किया गया।

दिल्ली में नजर आई धुंध



(Drone visuals shot at 7:35 am ) pic.twitter.com/7Zu4vVOy8V — ANI (@ANI) December 16, 2025

