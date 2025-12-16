दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण बसों और कारों में टक्कर, 4 की जलकर मौत

उत्तर प्रदेश के मथुरा में दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया। यहां 8 बस और 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिसके बाद वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर सभी गाड़ियां थम गईं, जिससे जाम भी लग गया।

हादसा एक के बाद एक वाहनों में लगी आग पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा मथुरा जिले के बलदेव थाना क्षेत्र में माइलस्टोन नंबर 127 के पास हुआ है। मंगलवार तड़के कोहरा अधिक होने से दृश्यता लगभग शून्य थी। तभी 8 बस और 3 कार आपस में टकराते चले गए। टक्कर के बाद वाहनों में तुरंत आग लग गई, जिससे कई यात्रियों और कार सवारों को खुद को बचाने और प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। आग एक के बाद एक वाहनों में फैलती चली गई।

मुआवजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि सबसे पहले अयोध्या से दिल्ली जा रही बस कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके बाद अन्य वाहन भी टकरा गए। मौके पर 20 एंबुलेंस भेजी गई और एक्सप्रेसवे से जले वाहनों का मलबा हटा दिया गया है। मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुआवजे की घोषणा की है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे पर वाहनों में आग यूपी –

यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा जिले में 5 बस और कई कार में आग लगी। 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हैं। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से कई गाड़ियां टकराईं, फिर आग लगी। pic.twitter.com/HDSWT9SUUw — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) December 16, 2025

Advertisement