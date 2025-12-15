दिल्ली समेत 13 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, रेंग-रेंग कर चल रहे वाहन 

LOADING...
उत्तर भारत के कई राज्यों में आज सुबह घना कोहरा दिखाई दिया

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 15, 2025
09:17 am
क्या है खबर?

सर्दी के साथ-साथ देश के कई इलाकों में घने कोहरे की दस्तक हो गई है। इससे दृश्यता कमजोर होने से सड़क पर वाहनों और उड़ानों के परिचालन में दिक्कत आने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 13 राज्यों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जिससे आने वाले दिनों में शीतलहर चलने के आसार हैं।

परेशानी 

कोहरे से दिल्ली में दृश्यता हुई कम

दिल्ली सहित NCR में सोमवार (15 दिसंबर) सुबह घना कोहरा नजर आया, प्रदूषण के कारण दृश्यता काफी कम हो गई। इस वजह से सड़कों पर गाड़ियां धीरे-धीरे चलती दिखीं। इसका असर हवाई अड्‌डे की उड़ानों पर भी पड़ सकता है। इसे देखते हुए इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसी के साथ राजधानी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री रह सकता है, वहीं आज सुबह औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 454 दर्ज किया गया ।

ट्विटर पोस्ट

राजधानी में दिखी धुंध की मोटी परत  

बर्फबारी 

इसी सप्ताह होगी जबरदस्त बर्फबारी 

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाके में रविवार रात बर्फबारी हुई। यहां 21 दिसंबर से 40 दिनों के 'चिल्लई कलां' का दौर शुरू होगा। इस दौरान भीषण सर्दी पड़ने की संभावना रहती है। इसी के साथ पश्चिमी हिमालयी इलाकों में 18-19 दिसंबर को अच्छी बर्फबारी के आसार हैं। उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। केदारनाथ में तापमान माइनस 14 डिग्री और बद्रीनाथ में माइनस 11 डिग्री चला गया है।

कोहरा 

राजस्थान में सर्दी से मिली राहत

राजस्थान में सर्द हवा कमजोर पड़ने से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। इससे रात में सर्दी का जोर कम हुआ है। उत्तरी हिस्सों में सोमवार को हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। यहां रविवार को पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी धुंध के साथ सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं।

