दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, CAQM ने रद्द की सभी बाहरी खेल गतिविधियां

चेतावनी CAQM ने जारी की चेतावनी CAQM ने आदेश के साथ ही चेतावनी दी है कि इस तरह के AQI के दौरान लगातार हवा के संपर्क में रहने से बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कुछ स्कूलों में अभी भी बाहरी खेल गतिविधियों के आयोजन पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में बाहरी खेल गतिविधियों को जारी रखना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।

हालात दिल्ली में क्या है वायु प्रदूषण की हालत? CPCB के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में दोपहर 2 बजे तक 39 में से 38 स्टेशनों पर 400 से अधिक AQI दर्ज किया गया है। इनमें रोहिणी में सबसे अधिक AQI 499 दर्ज किया गया, जबकि शादिपुर में सबसे कम 375 दर्ज किया गया। इसके बाद शाम 6 बजे रोहिण में AQI 500 पहुंच गया। इसी तरह अशोक विहार में 499, आनंद विहार में 492 और बावना में 489 दर्ज किया गया। यह दिल्ली में बिगड़ते हालातों का संकेत है।

Advertisement

पाबंदी दिल्ली में लागू हैं GREP-4 की पाबंदियां दिल्ली में शनिवार रात से GRAP-4 की पाबंदियों में लागू हैं। इसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली और NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसी तरह हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और GRAP-3 की पाबंदियां जारी रहेंगी।

Advertisement