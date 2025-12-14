दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, CAQM ने रद्द की सभी बाहरी खेल गतिविधियां
क्या है खबर?
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम को दिल्ली कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के पार पहुंच गया। इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और NCR में सभी बाहरी खेल गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।
चेतावनी
CAQM ने जारी की चेतावनी
CAQM ने आदेश के साथ ही चेतावनी दी है कि इस तरह के AQI के दौरान लगातार हवा के संपर्क में रहने से बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कुछ स्कूलों में अभी भी बाहरी खेल गतिविधियों के आयोजन पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में बाहरी खेल गतिविधियों को जारी रखना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।
हालात
दिल्ली में क्या है वायु प्रदूषण की हालत?
CPCB के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में दोपहर 2 बजे तक 39 में से 38 स्टेशनों पर 400 से अधिक AQI दर्ज किया गया है। इनमें रोहिणी में सबसे अधिक AQI 499 दर्ज किया गया, जबकि शादिपुर में सबसे कम 375 दर्ज किया गया। इसके बाद शाम 6 बजे रोहिण में AQI 500 पहुंच गया। इसी तरह अशोक विहार में 499, आनंद विहार में 492 और बावना में 489 दर्ज किया गया। यह दिल्ली में बिगड़ते हालातों का संकेत है।
पाबंदी
दिल्ली में लागू हैं GREP-4 की पाबंदियां
दिल्ली में शनिवार रात से GRAP-4 की पाबंदियों में लागू हैं। इसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली और NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसी तरह हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और GRAP-3 की पाबंदियां जारी रहेंगी।
सख्ती
स्कूलों और कार्यालयों में हाइब्रिड मोड लागू
शैक्षणिक संस्थानों को कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए हाइब्रिड लर्निंग मोड में स्थानांतरित होने का निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के मिश्रण के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखते हुए छात्रों की शारीरिक उपस्थिति को सीमित करें। इसी तरह सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने के भी आदेश दिए गए हैं। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।