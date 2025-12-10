देशभर में बढ़ने लगा सर्दी का प्रकोप, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट 

शीतलहर इन राज्यों में ठंड का असर होगा तेज मध्य प्रदेश में बीती रात सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं इंदौर समेत 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रहा। IMD ने अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मंगलवार को सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में बुधवार को सर्द हवाओं का असर रहेगा। उत्तर प्रदेश के 20 और बिहार के 10 जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा।

ट्विटर पोस्ट असम में नजर आ रहा कोहरा #WATCH | Majuli, Assam: As winter arrives, the white blanket of mist has enveloped the river island of Majuli with dense fog covering fields, roads and riverbanks, turning the landscape into a dreamy spectacle. pic.twitter.com/CvR8ftd2us — ANI (@ANI) December 10, 2025

बर्फबारी पहाड़ों पर तेज होगी बर्फबारी पहाड़ी राज्याें की बात करें तो जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आज सुबह का तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया और दिन में यह 10-13 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रा में 6-इंच तक बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आई है। उत्तराखंड में सुबह का तापमान 7 डिग्री के आस-पास रहा, वहीं पहाड़ों पर पारा माइनस 14 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर आगामी दिनों में बर्फबारी बढ़ेगी।

