देशभर में बढ़ने लगा सर्दी का प्रकोप, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट 

देशभर में बढ़ने लगा सर्दी का प्रकोप, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
क्या है खबर?
पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं ने उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के लोगों को ठिठुरा दिया है। अगले 3 दिन में तापमान 2-3 डिग्री गिरने के कारण 13 दिसंबर से शीतलहर को प्रकोप तेज होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 10-13 दिसंबर के बीच हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट है।
शीतलहर
इन राज्यों में ठंड का असर होगा तेज
मध्य प्रदेश में बीती रात सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं इंदौर समेत 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रहा। IMD ने अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मंगलवार को सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में बुधवार को सर्द हवाओं का असर रहेगा। उत्तर प्रदेश के 20 और बिहार के 10 जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा।
ट्विटर पोस्ट
असम में नजर आ रहा कोहरा
#WATCH | Majuli, Assam: As winter arrives, the white blanket of mist has enveloped the river island of Majuli with dense fog covering fields, roads and riverbanks, turning the landscape into a dreamy spectacle. pic.twitter.com/CvR8ftd2us— ANI (@ANI) December 10, 2025
बर्फबारी
पहाड़ों पर तेज होगी बर्फबारी
पहाड़ी राज्याें की बात करें तो जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आज सुबह का तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया और दिन में यह 10-13 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रा में 6-इंच तक बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आई है। उत्तराखंड में सुबह का तापमान 7 डिग्री के आस-पास रहा, वहीं पहाड़ों पर पारा माइनस 14 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर आगामी दिनों में बर्फबारी बढ़ेगी।
तापमान
राजधानी में 6 डिग्री तक गिर सकता है पारा
दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और तापमान 7 डिग्री के आस-पास दर्ज किया गया, जिसके साथ गलन और ठिठुरन भी महसूस की गई। इस दौरान पश्चिम से करीब 20 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती हैं। राजधानी में आने वाले दिनों में रात का तापमान 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। 11 दिसंबर को घना कोहरा छाने के आसार हैं। तेज हवाओं के चलते मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहतर होकर 282 के आस-पास पहुंच गया।