बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने में आखिरी बाधा भी दूर हो गई है। बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ कैसेशन ने उसकी भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, 17 अक्टूबर को एंटवर्प अपीलीय न्यायालय ने अप्रैल में की गई चोकसी की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि उसे भारत भेजने में कोई बाधा नहीं है। इस फैसले को चोकसी ने चुनौती दी थी।

दलील चोकसी ने अपने बचाव में दी थी कई दलील चोकसी ने एंटवर्प कोर्ट में अपने बचाव में राजनीतिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार को लेकर विशेषज्ञ रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि दलीलें सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्तिगत जोखिम को स्थापित नहीं करती हैं। कोर्ट ने उसकी 'भारतीय न्यायपालिका में स्वतंत्रता का अभाव' और 'मीडिया कवरेज से निष्पक्ष सुनवाई में बाधा' की दलील भी खारिज किया था।

जेल चोकसी को मुंबई जेल में रखा जाएगा बेल्जियम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण पर भी प्रकाश डाला, जिसमें भारत ने विश्वास दिलाया है कि चोकसी को यूरोपियन मानवाधिकार मानकों के मुताबिक रखा जाएगा। चोकसी को मुंबई में आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां उसका सेल आम कैदियों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होगा। इसमें शौचालय, पंखे, ट्यूब लाइट और मच्छर भगाने का उपकरण होंगे। उसे मेडिकल सुविधा, 3 बार पौष्टिक खाना, साफ कपड़े और बिस्तर दिया जाएगा।

