13 से 20 जुलाई तक मानसून पर लगेगा ब्रेक, फिर होगी झमाझम
मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून 13 से 20 जुलाई के बीच कुछ समय के लिए थमने वाला है। इस दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में कम बारिश दर्ज की जाएगी। यह ठहराव ऐसे समय में आ रहा है, जब हाल ही में हुई तेज बारिश से देश में बारिश की कमी कुछ कम हुई थी। हालांकि, अब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले सिस्टम कम बनने से कुछ समय के लिए बारिश छिटपुट ही होगी।
खरीफ की बुवाई पर असर, जल्द मिलेगी राहत
यह सूखा दौर खरीफ की बुवाई के ठीक सीजन के दौरान पड़ रहा है। ऐसे में गुजरात, केरल और कर्नाटक के किसानों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, भले ही पहले हुई बारिश ने मिट्टी में नमी अच्छी बना दी हो। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 20 जुलाई के बाद मानसून फिर से जोर पकड़ेगा। इसके बाद जल्द ही ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने लगेगी, जिससे उन क्षेत्रों को राहत मिलेगी जहाँ अभी भी सूखे जैसे हालात हैं।