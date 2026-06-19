अल नीनो और कमजोर मानसून की दोहरी मार, देश के जलाशय सिर्फ 27 प्रतिशत भरे देश Jun 19, 2026

देश के बड़े जलाशयों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, वे सिर्फ 27.5 प्रतिशत ही भरे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इस साल मानसून की कमजोर शुरुआत है। अल नीनो के प्रभाव के चलते अब तक औसत से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। सामान्य तौर पर 80.6 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार आंकड़ा सिर्फ 48.5 मिलीमीटर रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य भारत में दिखाई दे रहा है, जहां बारिश में 62 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह स्थिति किसानों और फसलों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है।