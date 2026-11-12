चुनाव आयोग ने 51 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के आंकड़ों में गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट को खारिज किया है

51 सीटों पर 'डाले गए' और 'गिने गए' वोटों में अंतर, चुनाव आयोग ने क्या कहा?

लेखन आबिद खान 11:43 am Nov 12, 202611:43 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 51 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में गड़बड़ी का दावा किया गया था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इन सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से गिने गए वोटों की संख्या कुल डाले गए वोटों की संख्या से मेल नहीं खाती थी।