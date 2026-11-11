उत्तर प्रदेश: मतदाता सूची से कट गया नाम? आयोग बोला- बेफिक्र होकर भरें फॉर्म-6

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने (CEO) कहा, 'SIR से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाता, जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है को फॉर्म-6 जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फॉर्म-6 जमा करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। फॉर्म-6 में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने संबंधी घोषणा के कारण उन्हें आशंका हो रही थी।'