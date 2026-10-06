चुनाव आयोग की ओर से SIR प्रक्रिया में शामिल फॉर्म-6 में किए गए बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद घमासान मच गया है

SIR में शामिल 'फॉर्म-6' क्या है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मचा घमासान?

लेखन भारत शर्मा 06:22 pm Oct 06, 202606:22 pm

क्या है खबर?

देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्रीक्षण (SIR) पर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसके केंद्र में 'फॉर्म-6' नामक वैधानिक दस्तावेज है, जिसमें किए बदलावों ने देश की चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। सोमवार को मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ ने भी साफ कर दिया कि उसने फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। आइए जानते हैं 'फॉर्म-6' क्या है।