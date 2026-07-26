धरना खत्म होने के बाद जंतर-मंतर पर सफाई अभियान, झाड़ू लेकर उतरे प्रदर्शनकारी
अपनी मांगें पूरी होने के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोग सिर्फ घर नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने वहीं रुककर जगह की साफ-सफाई करने का बीड़ा उठाया। मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों ने एक मानव श्रृंखला बनाई, सबने मिलकर कचरा उठाया और काले कूड़े के बैग भरते गए। हरी जैकेट पहने एक वॉलंटियर ने सबको मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे सफाई का यह काम एक सामूहिक प्रयास बन गया।
जंतर-मंतर पर वॉलंटियरों ने बनाई मानव श्रृंखला
सभी उम्र के वॉलंटियर इस काम में शामिल हुए। यहां तक कि एक 7 साल की छोटी बच्ची भी इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बन गई। 30 साल की अकांशा नाम की एक वॉलंटियर ने कहा, "हमने यहां गंदगी की है, तो सफाई करना हमारा ही काम है।" इससे साफ पता चलता है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से निभाया।
हेमंत और कुशांक जैसे कई दूसरे वॉलंटियरों ने भी बताया कि इस काम में हाथ बंटाकर उन्हें बहुत खुशी मिली। कुशांक ने यह भी कहा कि इस घटना से यह बात सामने आती है कि सबको समान अवसर मिलना कितना मायने रखता है। यह पूरा दृश्य उनके मकसद के साथ-साथ शहर के प्रति उनकी चिंता को भी दर्शाता था, और सभी इस प्रयास में एकजुट होकर शामिल थे।