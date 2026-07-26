धरना खत्म होने के बाद जंतर-मंतर पर सफाई अभियान, झाड़ू लेकर उतरे प्रदर्शनकारी

सभी उम्र के वॉलंटियर इस काम में शामिल हुए। यहां तक कि एक 7 साल की छोटी बच्ची भी इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बन गई। 30 साल की अकांशा नाम की एक वॉलंटियर ने कहा, "हमने यहां गंदगी की है, तो सफाई करना हमारा ही काम है।" इससे साफ पता चलता है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से निभाया।

हेमंत और कुशांक जैसे कई दूसरे वॉलंटियरों ने भी बताया कि इस काम में हाथ बंटाकर उन्हें बहुत खुशी मिली। कुशांक ने यह भी कहा कि इस घटना से यह बात सामने आती है कि सबको समान अवसर मिलना कितना मायने रखता है। यह पूरा दृश्य उनके मकसद के साथ-साथ शहर के प्रति उनकी चिंता को भी दर्शाता था, और सभी इस प्रयास में एकजुट होकर शामिल थे।