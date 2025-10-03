रूसी तेल खरीद पर विवाद के बीच बोले व्लादिमीर पुतिन- भारत अपना अपमान नहीं सहेगा

रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपने व्यापारिक साझेदार भारत पर मास्को के साथ ऊर्जा व्यापार में कटौती करने के लिए दबाव डाल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका वाशिंगटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी किसी के सामने खुद को अपमानित नहीं होने देगा।

भारत पुतिन ने कहा- भारत स्वाभिमानी देश है पुतिन ने आगे कहा, "भारत और चीन ऐसे देश हैं, जो स्वाभिमानी हैं। भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानता हूं, वे कभी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे।" उन्होंने BRICS की तारीफ करते हुए कहा, "रूस भारत-चीन जैसे देशों का आभारी है, जिन्होंने BRICS की स्थापना की। ये ऐसे देश हैं, जो किसी का पक्ष लेने से इनकार करते हैं और वास्तव में एक न्यायपूर्ण विश्व बनाने की आकांक्षा रखते हैं।"

बयान पुतिन ने अमेरिका को भी दी चेतावनी दक्षिण रूस के सोची में भारत समेत 140 देशों के सुरक्षा और भू-राजनीतिक विशेषज्ञों के अंतरराष्ट्रीय वाल्डई चर्चा मंच को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, "अगर अमेरिका ने रूस के व्यापारिक साझेदारों पर ज्यादा टैरिफ लगाए, तो इससे वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।" उन्होंने चेतावनी दी कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी।

यूरोप पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर भी बोला हमला पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर आरोप लगाया कि वे 'युद्ध उन्माद' फैला रहे हैं और NATO पर रूसी हमले की मनगढ़ंत आशंकाएं गढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे बकवास बताते हुए चेतावनी दी कि उकसाने पर रूस 'कड़ा और निर्णायक' कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, "रूस का NATO पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर यूरोप ने उकसाया तो जवाब निश्चित और कठोर होगा। हमने 2 बार NATO में शामिल होने की कोशिश की, जो ठुकरा दी गई।"

बड़ी बातें पुतिन के संबोधन की बड़ी बातें पुतिन ने कहा कि अगर कोई रूस से सैन्य स्तर पर टकराने की कोशिश करेगा, तो उसका अंत बेहद बुरा होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश बार-बार रूस को काल्पनिक दुश्मन के रूप में गढ़ते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही सत्ता में होते, तो यूक्रेन का संघर्ष टल सकता था। उन्होंने गाजा को लेकर ट्रंप की पहलों पर कहा कि ये शायद एक रोशनी की किरण है।