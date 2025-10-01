रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले सप्ताह में आ सकते हैं भारत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत आ सकते हैं। उनके दौरे की संभावित तारीख 5 से 6 दिसंबर बताई जा रही है। न्यूज18 के मुताबिक, पुतिन 23वें वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने भी इस दौरे की तैयारियों की बात स्वीकारी है। जल्द ही विदेश मंत्रालय की ओर से तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

दौरा कितना अहम है यह दौरा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूस से तेल खरीदने के एवज में लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारत-रूस संबंधों में मजबूती दिखी है। इस लिहाज से यह दौरा और शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। पुतिन दौरे को लेकर पहली चर्चा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने मॉस्को यात्रा के दौरान की थी।

जानकारी वर्ष 2000 में बना था द्विपक्षीय संगठन भारत-रूस द्विपक्षीय संगठन 2000 में बना था। कोविड-19 महामारी के कारण सम्मेलन नहीं हो सका। यह भारत और रूस के बीच बारी-बारी से आयोजित होता रहा है। आगामी शिखर सम्मेलन में व्यापार, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य सेवा और उच्च प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा होगी।