मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है

टैरिफ तनाव के बीच पहली बार मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, मलेशिया में होगी बातचीत

लेखन गजेंद्र 04:59 pm Oct 01, 202504:59 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मलेशिया में पहली बार मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 अक्टूबर को 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की भी इस सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है।