पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को मिलाया फोन, अलास्का की बैठक का अनुभव साझा किया

बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा? प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाक़ात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं।' पुतिन ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी जानकारी साझा की है।

बैठक अलास्का बैठक में क्या हुआ? राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच 17 अगस्त को अलास्का के एंकोरेज में हुई बैठक करीब 3 घंटे चली। इसमें दोनों तरफ से 3-3 लोगों की टीम शामिल हुई थी। बैठक के बाद ट्रंप ने बातचीत में हुई प्रगति की जानकारी दी, लेकिन कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि, इस बीच पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्यौता जरूर दिया है, जिसे ट्रंप ने स्वीकारा है।

मुलाकात पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप के बदले-बदले सुर पुतिन से मुलाकात से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का पक्ष ले रहे ट्रंप अचानक बदल गए। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध तुरंत खत्म कर सकते हैं, या लड़ाई जारी रख सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन को NATO में शामिल न करने और क्रीमिया वापस न देने की भी बात कही। उन्होंने लिखा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं हैं।