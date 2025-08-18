वाराणसी में पटरियों के बीच बिछाया गया सोलर पैनल (तस्वीर: एक्स/@RailMinIndia)

वाराणसी में रेल पटरियों के बीच क्यों बिछाए गए सोलर पैनल? जानिए कारण

लेखन गजेंद्र 05:41 pm Aug 18, 202505:41 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेल पटरियों के बीच में सोलर पैनल बिछाने का काम किया गया है, जिससे अब बिजली का उत्पादन बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हो सकेगा। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने इसकी पहल की है। पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर अभी रेल इंजन कारखाने की लाइन संख्या 19 पर 15 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है। करीब 70 मीटर लंबे रेलवे पटरी पर 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं।