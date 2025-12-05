व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी

राजघाट पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

लेखन गजेंद्र 12:15 pm Dec 05, 202512:15 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच दिल्ली की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को सुबह राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुतिन ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चढ़ाए और समाधि का एक चक्कर लगाया। इस दौरान उनके साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे।