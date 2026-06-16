अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला: SIT ने शुरू की जांच, क्या गुत्थी सुलझेगी?

कर्मचारियों के वेतन में अंतर की भी जांच

SIT एक हफ्ते के भीतर अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश करेगी और 15 दिनों के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि कर्मचारियों के वेतन में कोई असमानता या ट्रस्ट सदस्यों के साथ उनके कोई संदिग्ध संबंध तो नहीं हैं। बता दें कि ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों को महीने के 10,000 से 15,000 रुपये मिलते हैं, जबकि बाहर से रखे गए कर्मचारियों को 28,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि वे इस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि दोनों मोर्चों पर कार्रवाई करने से भक्तों का विश्वास और गहरा होगा। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मंदिर के दान में गबन के आरोप सामने आए।