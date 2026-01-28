संजय गांधी, विजय रूपाणी और माधवराव सिंधिया; विमान हादसों में इन नेताओं की भी गई जान
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार का निधन हो गया है। आज सुबह बारामती जाते वक्त उनका विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कुल 5 लोग मारे गए। पिछले 7 महीने में यह दूसरी बार है, जब किसी बड़े नेता की मृत्यु विमान हादसे में हुई है। इससे पहले जून, 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन भी विमान हादसे में हुआ था।
विजय रुपाणी
एयर इंडिया हादसे में मारे गए थे विजय रुपाणी
पिछले साल 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में गुजरात के पूर्व विजय रुपाणी मुख्यमंत्री समेत 270 लोगों की जान गई थी। 242 यात्रियों के अलावा विमान जिस मेडिकल हॉस्टल की छत पर गिरा था, वहां भी 29 लोगों की जान गई थी। जान गंवाने वालों में 52 ब्रिटेन के नागरिक थे। वहीं, विश्वास कुमार नामक एकमात्र यात्री जीवित बचा था।
संजय गांधी
विमान हादसे में मारे गए थे संजय गांधी
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की 23 जून, 1980 को विमान हादसे में मौत हो गई थी। दरअसल, संजय कुशल पायलट थे और उन्हें विमान उड़ाने का बहुत शौक था। हादसे वाली सुबह भी संजय सफदरजंग हवाई अड्डे के पास दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक विमान में हवाई करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान उनका नियंत्रण खो गया और विमान क्रैश हो गया। हादसे में संजय और उनके सहयात्री सुभाष सक्सेना की भी मौत हो गई थी।
सिंधिया
खराब मौसम के चलते क्रैश हुआ था माधवराव सिंधिया का विमान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की 30 सितंबर, 2001 को विमान हादसे में मौत हो गई थी। वे कानपुर में एक चुनावी रैली में जा रहे थे, तभी उनका विमान मैनपुरी के पास खराब मौसम के चलते क्रैश हो गया था। हादसे में विमान में सवार कुछ पत्रकारों समेत सभी 8 लोग मारे गए थे। तब माधवराव सिंधिया खुद उड्डयन मंत्री थे।
बलवंतराय मेहता
पाकिस्तान ने मार गिराया था गुजरात के मुख्यमंत्री का विमान
बलवंतराय मेहता 1963 से 1965 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1965 के युद्ध के दौरान मेहता कच्छ के रण में निरीक्षण के लिए उड़ान भर रहे थे। इसी दौरान 19 सितंबर, 1965 को पाकिस्तान ने उनके विमान को मार गिराया था। इस दुर्घटना में मेहता, उनकी पत्नी, उनके 3 कर्मचारी, एक पत्रकार और चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने कहा कि उसे मेहता का विमान एक जासूसी विमान की तरह लगा था।
अन्य नेता
वाईएस रेड्डी समेत कई नेताओं की भी गई जान
लोकसभा स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेता जीएमसी बालयोगी की 3 मार्च, 2002 को चॉपर क्रैश में मौत हो गई थी। उन्हें ले जा रहा निजी हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कैकलूर के पास तालाब में गिर गया था। 2 सितंबर, 2009 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की भी विमान हादसे में मौत हो गई थी। खराब मौसम के कारण उनके विमान घने जंगल में क्रैश हो गया था।