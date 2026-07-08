मुंबई में झीलें लबालब होने के बाद भी बरकरार है जल संकट, मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप

IMD ने मुंबई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

एक तरफ जहां अधिकारी लगातार बारिश से झीलें भरते देख राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन पर भारी असर डाला है। लोकल ट्रेनों में देरी हुई, अंधेरी जैसे इलाकों में अंडरपास पानी से लबालब हो गए और मुख्य सड़कों पर लगे लंबे जाम ने यात्रियों को घंटों फंसाए रखा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगे भी भारी बारिश और तूफानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। शहर को उम्मीद है कि जल्द ही पानी का स्तर पूरी तरह से संतोषजनक हो जाएगा।