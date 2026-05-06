भारत के दौरे पर पहुंची वियतनामी राष्ट्रपति, दक्षिण चीन सागर पर टिकी नजरें

भारत और वियतनाम व्यापार और रक्षा सहयोग को बढ़ा रहे

राष्ट्रपति लाम और भारतीय नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, दक्षिण चीन सागर से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर भी बातचीत होगी। समुद्री रक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, खासकर पिछले साल हुए संयुक्त समझौतों के बाद इस विषय पर और भी जोर है। यह दौरा सिर्फ कामकाज तक ही सीमित नहीं है। लाम बोधगया और मुंबई भी जाएंगे।