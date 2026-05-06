भारत के दौरे पर पहुंची वियतनामी राष्ट्रपति, दक्षिण चीन सागर पर टिकी नजरें
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वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम भारत पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत से पहले राष्ट्रपति तो लाम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत और वियतनाम के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।
भारत और वियतनाम व्यापार और रक्षा सहयोग को बढ़ा रहे
राष्ट्रपति लाम और भारतीय नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, दक्षिण चीन सागर से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर भी बातचीत होगी। समुद्री रक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, खासकर पिछले साल हुए संयुक्त समझौतों के बाद इस विषय पर और भी जोर है। यह दौरा सिर्फ कामकाज तक ही सीमित नहीं है। लाम बोधगया और मुंबई भी जाएंगे।