राम मंदिर विवाद: VHP ने वित्तीय गड़बड़ी को बताया 'गहरा भावनात्मक आघात'
विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर कड़ी जांच की मांग की है। उन्होंने इस विवाद को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए 'गहरा भावनात्मक आघात' बताया है। कुमार ने स्पष्ट किया कि VHP, RSS या सरकार का इस ट्रस्ट के कामकाज पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने उन कोशिशों को भी खारिज किया जिनमें इस विवाद को VHP, RSS या सरकार से जोड़ा जा रहा था।
कुमार ने कहा- चंपत राय VHP की ओर से नियुक्त नहीं
कुमार ने यह भी साफ किया कि ट्रस्ट के महासचिव और VHP नेता चंपत राय को VHP ने उनकी ट्रस्टी भूमिका के लिए आधिकारिक तौर पर नहीं चुना था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कुमार ने मांग की है कि FIR दर्ज हो, उच्च स्तरीय जांच हो, सुनवाई तेजी से हो और 5 महीने के अंदर जवाब दिए जाएं। उनका मानना है कि ट्रस्ट को भंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिन ट्रस्टियों पर आरोप लगे थे, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है।