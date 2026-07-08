राम मंदिर विवाद: VHP ने वित्तीय गड़बड़ी को बताया 'गहरा भावनात्मक आघात'

कुमार ने कहा- चंपत राय VHP की ओर से नियुक्त नहीं

कुमार ने यह भी साफ किया कि ट्रस्ट के महासचिव और VHP नेता चंपत राय को VHP ने उनकी ट्रस्टी भूमिका के लिए आधिकारिक तौर पर नहीं चुना था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कुमार ने मांग की है कि FIR दर्ज हो, उच्च स्तरीय जांच हो, सुनवाई तेजी से हो और 5 महीने के अंदर जवाब दिए जाएं। उनका मानना है कि ट्रस्ट को भंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिन ट्रस्टियों पर आरोप लगे थे, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है।