वंदे भारत एक्सप्रेस की मदद से अब आसान होंगे वैष्णो देवी के दर्शन, 62 करोड़ रुपये से चमकेगा ब्यास जंक्शन देश Jun 17, 2026

नई वंदे भारत एक्सप्रेस अब अमृतसर और माता वैष्णो देवी कटरा को आपस में जोड़ेगी। कम दूरी का रास्ता होने के कारण यात्रा में करीब 40 मिनट की कमी आएगी। इस ट्रेन में उन्नत AC कोच लगाए गए हैं, जिससे यात्रा और भी आरामदायक होगी। यह ट्रेन दो बड़े धार्मिक स्थलों अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब और वैष्णो देवी मंदिर को आपस में जोड़ेगी, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए सफर आसान होगा और स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।