वैष्णो देवी की यात्रा फिर हुई शुरू, सुरक्षा जांच के बाद खोला रास्ता

जम्मू-कश्मीर में 6 दिनों की भारी बारिश और सुरक्षा की चिंताओं के बाद कटरा स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। अधिकारियों ने रास्ता सुरक्षित पाए जाने के बाद यात्रा को हरी झंडी दे दी है। यात्रा रुकने के दौरान मुख्य पड़ाव कटरा में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में यात्रा शुरू होने के बाद कटरा में श्रद्धालुओं की चहल-पहल देखने को मिली है।