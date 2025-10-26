उत्तराखंड में बाहर से आने वाले वाहनों पर लगाया जाएगा ग्रीन टैक्स

उत्तराखंड में बाहर से आने वाले वाहनों पर लगाया जाएगा ग्रीन टैक्स, जानिए कारण

लेखन भारत शर्मा 01:38 pm Oct 26, 202501:38 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर से बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने का निर्णय किया है। यह निर्णय प्रदूषण को नियंत्रित करने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत छोटे वाहनों से 80 रुपये, छोटे मालवाहक वाहनों से 250, बसों से 140 रुपये तथा ट्रकों से 120 रुपये से 700 रुपये के बीच ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। इससे राज्य की राजस्व आय भी बढ़ेगी।