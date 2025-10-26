उत्तराखंड में बाहर से आने वाले वाहनों पर लगाया जाएगा ग्रीन टैक्स, जानिए कारण
क्या है खबर?
उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर से बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने का निर्णय किया है। यह निर्णय प्रदूषण को नियंत्रित करने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत छोटे वाहनों से 80 रुपये, छोटे मालवाहक वाहनों से 250, बसों से 140 रुपये तथा ट्रकों से 120 रुपये से 700 रुपये के बीच ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। इससे राज्य की राजस्व आय भी बढ़ेगी।
बयान
ANPR से दर्ज किए जाएंगे पंजीयन नंबर
राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की सीमाओं पर लगाए गए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे आने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर रिकॉर्ड कर लेंगे। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही 16 कैमरे लगाए गए थे और अब उनकी संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है। परिवहन विभाग ने ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए एक विक्रेता कंपनी भी नियुक्त की है। वही यह काम करेगी।
प्रक्रिया
कैसे काम करेगा ANPR
उन्होंने बताया कि कैमरों द्वारा प्राप्त डाटा को सॉफ्टवेयर के माध्यम से विक्रेता को भेजा जाएगा, जो उत्तराखंड में पंजीकृत, सरकारी और दोपहिया वाहनों से संबंधित जानकारी को अलग करके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के डाटाबेस को भेज देगा। उन्होंने बताया कि वहां से वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर खोजे जाएंगे और संबंधित राशि स्वचालित रूप से कटकर परिवहन विभाग के खाते में जमा हो जाएगी।