केदारनाथ धाम पहुंचे गौतम अडाणी; VIP कल्चर को लेकर तीर्थ पुरोहितों का फूटा गुस्सा, हुई नारेबाजी

गुस्सा

गौतम अडाणी पहुंचे थे दर्शन करने

देवभूमि डायलॉग के मुताबिक, अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ अपने विवाह की 40वीं वर्षगांठ पर केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे थे। वे सुबह दिल्ली से देहरादून पहुंचे और निजी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ उतरे। यहां VIP आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी और प्रशासन अलर्ट था। बताया जा रहा है कि आम श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच VIP दर्शन से तीर्थ पुरोहित नाराज हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी।