केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बड़ा पत्थर गिरा, महाराष्ट्र के श्रद्धालु की मौत

हादसा

परिजनों को सूचना दी गई

जानकारी के मुताबिक, जिला प्रशासन की यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस शव को गौरीकुंड अस्पताल लाई है और परिवार को सूचित किया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरने से श्रद्धालु उसकी चपेट में आया था। घटना के बाद पुलिस ने केदारनाथ मार्ग पर मौजूद सभी यात्रियों को सतर्क किया है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह-जगह जवान तैनात किए गए हैं और मौसम देखकर यात्रा पर निकलने की सलाह दी गई है।