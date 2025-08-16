केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बड़ा पत्थर गिरा, महाराष्ट्र के श्रद्धालु की मौत
क्या है खबर?
उत्तराखंड में बारिश से हालात खराब है, जिसका असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी पड़ा है। शनिवार को बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग पर पत्थर गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 10 बजे गौरीकुंड से एक किलोमीटर ऊपर केदारनाथ यात्रा मार्ग में छौड़ी गधेरे के पास हुआ। मृतक श्रद्धालु की पहचान 38 वर्षीय परमेश्वर भीम राव खावाल के रूप में हुई है। वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले थे।
हादसा
परिजनों को सूचना दी गई
जानकारी के मुताबिक, जिला प्रशासन की यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस शव को गौरीकुंड अस्पताल लाई है और परिवार को सूचित किया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरने से श्रद्धालु उसकी चपेट में आया था। घटना के बाद पुलिस ने केदारनाथ मार्ग पर मौजूद सभी यात्रियों को सतर्क किया है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह-जगह जवान तैनात किए गए हैं और मौसम देखकर यात्रा पर निकलने की सलाह दी गई है।
हादसा
14 अगस्त तक बंद थी यात्रा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केदारनाथ यात्रा 14 अगस्त तक बारिश की वजह से बंद थी। गौरीकुंड-केदारनाथ 19 किलमीटर पैदल मार्ग पर खतरे को देखते हुए इसे 14 अगस्त तक बंद किया गया था। कुछ यात्री सोनप्रयाग से आगे जाने को जिद कर रहे थे, जिस पर पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। मौसम सुधरने पर 15 अगस्त को यात्रा शुरू की गई है। हालांकि, रूद्रप्रयाग में जिला प्रशासन अलर्ट है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर है।