कब से बंद होंगे उत्तराखंड में केदारनाथ समेत चार धाम यात्रा के कपाट? सामने आई तारीख

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अगले महीने से थम जाएगी। गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद होने की तारीख सामने आ गई है, जबकि यमुनोत्री के कपाट के बंद होने का मुहूर्त नहीं निकला है। बताया जा रहा है कि गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। कपाट को अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:36 बजे बंद किया जाएगा। यह प्रक्रिया बड़े पारंपरिक तरीके से धूमधाम से होगी।

कपाट यमुनोत्री के कपाट बंद करने का मुहूर्त 2 अक्टूबर को निकालेंगे गंगोत्री मंदिर समिति ने पुरोहितों की मौजूदगी में सोमवार को कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की। समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि कपाट बंद होने के दिन मां गंगा की विग्रह डोली में भोग मूर्ति को सेना बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव ले जाया जाएगा। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे, जिसका मुहूर्त 2 अक्टूबर को निकाला जाएगा।

मुहूर्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के कब बंद होंगे कपाट केदारनाथ धाम के कपाट भी भैयादूज के दिन यानी 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। पिछले साल कपाट देर में बंद हुए थे, जबकि इस बार पहले हो रहे हैं। अभी तक 15.83 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन की जाएगी।