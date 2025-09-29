जम्मू-कश्मीर के 12 पर्यटन स्थल खोले गए (फाइल तस्वीर)

पहलगाम हमले के 5 महीने बाद जम्मू-कश्मीर के 12 पर्यटन स्थल आज से खोले गए

लेखन गजेंद्र 04:18 pm Sep 29, 202504:18 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थल एक बार फिर खोल दिए गए हैं। एक लंबे सन्नाटे और चिंता के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 12 पर्यटन स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है। सभी स्थलों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI), चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर (CCIK) ने फैसले का स्वागत करते हुए 87 अन्य स्थल खोलने की मांग की है।