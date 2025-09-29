LOADING...
जम्मू-कश्मीर के 12 पर्यटन स्थल खोले गए (फाइल तस्वीर)

पहलगाम हमले के 5 महीने बाद जम्मू-कश्मीर के 12 पर्यटन स्थल आज से खोले गए

लेखन गजेंद्र
Sep 29, 2025
04:18 pm
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थल एक बार फिर खोल दिए गए हैं। एक लंबे सन्नाटे और चिंता के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 12 पर्यटन स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है। सभी स्थलों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI), चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर (CCIK) ने फैसले का स्वागत करते हुए 87 अन्य स्थल खोलने की मांग की है।

पर्यटन

कौन-कौन से पर्यटन स्थल खोले जाएंगे?

प्रशासन ने कश्मीर संभाग के 7 पयर्टन स्थल और जम्मू संभाग के 5 पर्यटनों स्थलों को खोला है। इसमें कश्मीर की अरु घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क, कमान पोस्ट और जम्मू के कठुआ में दामन टॉप, रामबन, धागर, रियासी के सलाल में शिव गुफा शामिल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के साथ उच्चस्तरीय बैठक में व्यापक समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

फैसला

पहलगाम हमले के बाद से बंद थे स्थल

पहलगाम में 22 अगस्त को पाकिस्तानी आतंकियों ने बैसरन घाटी में घूम रहे पर्यटकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 26 पुरुष पर्यटकों को मार दिया गया था। घटना के बाद भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में 87 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए थे। इससे पहले जून में प्रशासन ने 16 पर्यटन स्थलों को दोबारा खोला था।