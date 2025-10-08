अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को नहीं मिली राहत, उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टली

सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी सुनवाई हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जिन पक्षकारों को निचली कोर्ट से दस्तावेज नहीं मिले, वे उन्हें दिए जाएं ताकि मामले की सुनवाई अगली तारीख पर हो सके। इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी दस्तावेज हाई कोर्ट में जमा हो चुके हैं। इसके बाद अंतिम सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय हुई है। दूसरी तरफ अंकिता के पिता ने भी कोर्ट में आवेदन दाखिल कर उनका पक्ष सुनने की मांग की है।

सजा मई में सुनाई गई थी सजा कोटद्वार में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मई में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302, 354-A और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। अंकिता के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। SIT ने 500 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें 97 गवाह थे। तीनों जेल में बंद हैं।