उत्तर प्रदेश: महिला ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के संभल में महिला द्वारा अपने प्रेमी को फोन कर घर बुलाने और फिर उसके बाद अपने पति के साथ मिलकर उसकी बेहरमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया और आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में काम लिए गए पेचकस और प्लायर जैसे उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है।

प्रकरण क्या है पूरा मामला? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की पहचान अनीश (45) पुत्र मुस्तकीम के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात को उसकी हत्या की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों में रईस अहमद और उसकी पत्नी सितारा शामिल है। दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

वारदात आरोपियों ने कैसे दिया वारदात को अंजाम? ASP श्रीवास्तव ने बताया कि अनीश के पड़ोसी रईस की पत्नी सितारा के साथ अवैध संबंध थे। सितारा ने रात को उसे फोन कर अपने घर बुलाया था। उसके घर पहुंचने के बाद रईस और सितारा ने पेचकस और प्लायर जैसे उपकरणों से हमला करते हुए अनीश की हत्या कर दी। ASP ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि सितारा हत्या की साजिश में क्यों शामिल हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।