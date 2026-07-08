उत्तर प्रदेश 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाकर रचेगा इतिहास

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य: 2030 तक 15 प्रतिशत हरा-भरा क्षेत्र

यह बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश के वन और वृक्ष क्षेत्र को 2030 तक 15 प्रतिशत और 2047 तक 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। राज्य में 2017 से अब तक जंगलों और पेड़ों का कुल क्षेत्रफल 9 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 10 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, 'मिशन छाया' के तहत सार्वजनिक जगहों पर छायादार पेड़ लगाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसका मकसद शहरों को गर्मियों की तपिश से राहत दिलाना है।