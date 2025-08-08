उत्तर प्रदेश: बाराबंकी में चलती रोडवेज बस पर पेड़ गिरा, 4 महिला समेत 5 की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शुक्रवार को एक चलती रोडवेज बस पर बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे बस में बैठे 5 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा जिले में सतरिख थाना के हरख के पास बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर हुआ है। घटना के समय रोडवेज की अनुबंधित बस में 40 यात्री सवार थे। बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में व्यवधान आया। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
बताया जा रहा है कि बस सुबह 11 बजे राजा बाजार के पास से गुजर रही थी, तभी एक जानवर को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई थी, जिससे पेड़ की डाल बस पर गिर गई। बस में अधिकतर महिला शिक्षक सवार थीं। मृतकों में बाराबंकी निवासी शिक्षा मल्होत्रा, मीना श्रीवास्तव, जूही सक्सेना, रकीबुल निशा और बस चालक संतोष सोनी शामिल हैं। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने हादसे पर दुख जताया है।
मुआवजा
मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा
हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य तेज करने और घायलों को समुचित इलाज की व्यवस्था कराने को कहा है। घटना के बाद एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बस के अंदर फंसी महिला वीडियो बना रहे शख्स पर नाराज होती दिख रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद बस में फंसी महिला वीडियो बनाने वाले पर नाराज हुईं
बाराबंकी में बस पर पेड़ गिर गया। हादसे में 5 की मौत हो गई। वहीं बस में फंसी एक महिला वीडियो बनाने पर नाराज हो गई। उसने कहा, जिंदगी मौत का सवाल है...और आपको वीडियो बनाना है। pic.twitter.com/d8O0IKUTTh— Komal Nigam (@komalnigam0503) August 8, 2025