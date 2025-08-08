उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बस पर पेड़ गिरा

उत्तर प्रदेश: बाराबंकी में चलती रोडवेज बस पर पेड़ गिरा, 4 महिला समेत 5 की मौत

लेखन गजेंद्र 03:34 pm Aug 08, 202503:34 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शुक्रवार को एक चलती रोडवेज बस पर बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे बस में बैठे 5 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा जिले में सतरिख थाना के हरख के पास बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर हुआ है। घटना के समय रोडवेज की अनुबंधित बस में 40 यात्री सवार थे। बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में व्यवधान आया। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है।