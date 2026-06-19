उत्तर प्रदेश: NEET अभ्यर्थियों को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट, रुकने का भी इंतजाम
उत्तर प्रदेश में NEET री-एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब उन्हें परीक्षा देने के लिए लंबा सफर तय करने पर कम खर्च करना होगा। दरअसल, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 21 जून 2026 को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को UPSRTC बसों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बस में चढ़ते समय आपको सिर्फ अपना NEET एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद आपको आधी कीमत पर टिकट मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि यह कदम छात्रों को मुश्किल वक्त में सहूलियत देने के लिए उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के लिए अस्थायी रुकने का इंतजाम
सिर्फ बस का किराया ही नहीं, राज्य सरकार दूसरे शहरों से परीक्षा देने आने वाले छात्रों के लिए अस्थायी तौर पर रुकने का इंतजाम भी कर रही है। परीक्षा निष्पक्ष और सही तरीके से हो, इसके लिए राज्य सरकार NTA के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगी। इसके साथ ही, जिलों के अधिकारियों और पुलिस को भी आपस में तालमेल बनाकर काम करने को कहा गया है। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखेगा, ताकि किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोका जा सके। इससे छात्र बिना किसी फालतू तनाव के अपने एग्जाम पर पूरा ध्यान दे पाएंगे।