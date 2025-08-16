उत्तर प्रदेश के संभल में चेहल्लुम के जुलूस में सांड ने कई पर हमला किया (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्सल)

उत्तर प्रदेश: संभल में चेहल्लुम के जुलूस में घुसा सांड, कई लोगों को घायल किया

लेखन गजेंद्र 02:58 pm Aug 16, 202502:58 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के संभल में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान एक सांड अचानक भीड़ के बीच घुस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। भीड़ से बाहर निकलने के चलते सांड ने लोगों को सींड और पैरों से घायल कर दिया और कई लोगों को उठाकर पटक दिया। हालांकि, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। घटना शुक्रवार को घटी है, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं।