उत्तर प्रदेश: संभल में चेहल्लुम के जुलूस में घुसा सांड, कई लोगों को घायल किया
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के संभल में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान एक सांड अचानक भीड़ के बीच घुस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। भीड़ से बाहर निकलने के चलते सांड ने लोगों को सींड और पैरों से घायल कर दिया और कई लोगों को उठाकर पटक दिया। हालांकि, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। घटना शुक्रवार को घटी है, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं।
घटना
टल गया बड़ा हादसा
पुलिस अधिकारियों ने बतायाकि नखासा थाना क्षेत्र में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान एक सांड भीड़ में घुसा था, जिसने कई लोगों को पटक किया। करीब 30 मिनट तक सांड ने जुलूस में खूब उत्पात मचाया। हालांकि, गनीमत रही कि भगदड़ नहीं मची, जिससे बड़ा हादसा टल गया। काफी देर मशक्कत के बाद सांड को जुलूस से बाहर निकाला गया। घटना के समय करीब 5,000 लोगों की भीड़ मौजूद थी। करीब 12 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
ट्विटर पोस्ट
संभल में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान सांड का हमला
चेहल्लम के जुलुस में घुसा सांड.मची अफरा तफरी. घटना संभल की है. pic.twitter.com/6avE6plk50— Priya singh (@priyarajputlive) August 16, 2025