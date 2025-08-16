फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा लागू, पहले ही दिन 1.4 लाख लोगों ने खरीदा
क्या है खबर?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने शुक्रवार 15 अगस्त से पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 'फास्टैग वार्षिक पास' की सुविधा लागू कर दी है, जिसे पहले दिन अच्छा रिस्पांस मिला। पहले दिन शाम को 7 बजे तक 1.4 लाख उपयोगकर्ताओं ने वार्षिक पास खरीदे हैं और उनको सक्रिय किया है। इस दौरान देश के 1,150 टोल प्लाजा पर 1.39 लाख लेन-देन दर्ज किया गया है। आगे इसके और बढ़ने की उम्मीद है।
नियुक्ति
हर टोल प्लाजा पर नियुक्त है नोडल अधिकारी
NHAI ने एक बयान में बताया कि वार्षिक पास उपयोगकर्ताओं के लिए हर टोल प्लाजा पर NHAI अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। NHAI विभिन्न माध्यमों से पास उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समाधान कर रहा है। उपयोगकर्ताओं की समस्या निवारण के लिए 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन को प्रभावशाली बनाया गया है, जिसमें 100 से अधिक कर्मी जोड़े गए हैं। किसी भी समय 20,000-25,000 उपयोगकर्ता राजमार्गयात्रा ऐप का उपयोग कर जीरो कटौती का संदेश प्राप्त कर रहे हैं।
खासियत
क्या है फास्टैग वार्षिक पास?
फास्टैग वार्षिक पास एकमुश्त प्रीपेड टोल योजना है, जो कार, जीप, वैन जैसे निजी और गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है। इससे आपको बार-बार फास्टैग को रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ साल में एक बार 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसकी अधिकतम सीमा 200 ट्रिप या एक वर्ष की वैधता है। अगर, एक साल से पहले 200 ट्रिप पूरी होती है तो फास्टैग फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। यह राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल को कवर करता है।
पास
कहां से खरीदें वार्षिक पास?
फास्टैग पास खरीदने के लिए राजमार्गयात्रा एप्लिकेशन खोलें या NHAI या MoRTH पोर्टल पर जाएं। लॉग-इन करें या अपने वाहन और फास्टैग का विवरण दर्ज करें। फिर आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से 3,000 रुपये का भुगतान करें। इसके बाद आपके मौजूदा फास्टैग से वार्षिक पास जुड़ जाएगा। सुविधा 15 अगस्त से लागू हो गई और एक्टिवेशन का SMS मिल रहा है। इसकी पात्रता के लिए एक्टिव फास्टैग, VRN लिंक और कोई ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए।