उत्तर प्रदेश: BHU से PhD कर रही रोमानिया की छात्रा की संदिग्ध परिस्थियों में मौत

चौक पुलिस थानाप्रभारी ने बताया कि मृतक छात्रा की पहचान फिलिप फ्रांसिस्का (27) के रूप में हुई है। वह BHU से भारतीय दर्शनशास्त्र विषय पर PhD कर रही थी। शुक्रवार देर रात फ्रांसिस्का के दरवाजा न खोलने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो सभी के होश उड़ गए। विदेशी छात्रा अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। पुलिस ने तत्काल शव को अस्पताल पहुंचा दिया।

पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की?

ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि फ्रांसिस्का की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। हालांकि, उसकी बीमारी से संबंधित कोई दवा या सुसाइड नोट कमरे से नहीं मिला है। उसे बचपन से ही मिर्गी के दौरे पढ़ते थे, जिसका इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि फ्रांसिस्का 2027 तक के वीजा के साथ भारत में रह रही थी। वह सूरत और अमृतसर में भी रहकर पढ़ाई कर चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण सामने आ सकेंगे।