उत्तर प्रदेश: BHU से PhD कर रही रोमानिया की छात्रा की संदिग्ध परिस्थियों में मौत

Sep 13, 2025
02:46 pm
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से PhD की पढ़ाई कर रही रोमानिया की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। छात्रा चौक थाना क्षेत्र के गढ़वासी टोला इलाके में किराए का कमरा लेकर हर रही थी। उसी कमरे में उसका शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अब मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

क्या है छात्रा का शव मिलने की घटना?

चौक पुलिस थानाप्रभारी ने बताया कि मृतक छात्रा की पहचान फिलिप फ्रांसिस्का (27) के रूप में हुई है। वह BHU से भारतीय दर्शनशास्त्र विषय पर PhD कर रही थी। शुक्रवार देर रात फ्रांसिस्का के दरवाजा न खोलने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो सभी के होश उड़ गए। विदेशी छात्रा अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। पुलिस ने तत्काल शव को अस्पताल पहुंचा दिया।

पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की?

ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि फ्रांसिस्का की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। हालांकि, उसकी बीमारी से संबंधित कोई दवा या सुसाइड नोट कमरे से नहीं मिला है। उसे बचपन से ही मिर्गी के दौरे पढ़ते थे, जिसका इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि फ्रांसिस्का 2027 तक के वीजा के साथ भारत में रह रही थी। वह सूरत और अमृतसर में भी रहकर पढ़ाई कर चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण सामने आ सकेंगे।