नोएडा के पॉश इलाके में महिला का सिर कटा शव नाले में मिला, हथेलियां भी कटी
क्या है खबर?
दिल्ली से सटे नोएडा के पॉश इलाके में गुरुवार को एक महिला का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव सेक्टर 108 में एक नाले में पड़ा था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कर उसके अंगों को काटा गया है और नाले में फेंका गया है।
हत्या
सिर और हाथ अलग-अलग कटे थे
पुलिस ने बताया कि पुलिस को थाना सेक्टर-39 के अंतर्गत सेक्टर-82 कट के पास अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर देखा कि नग्न अवस्था में महिला का शरीर नाले में पड़ा था, जिसका सिर और दोनों हथेलियां अलग थे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद ली है और जांच के लिए 3 टीम गठित की गई है। आसपास के इलाके को घेर लिया है। वह पिछले दिनों लापता लोगों की सूचनाएं एकत्र कर रही है।
जांच
गुरूग्राम में महिला का शव कमरे के अंदर मिला
गुरुवार को गुरूग्राम के सेक्टर- 21 स्थित उद्योग विहार के डूंडाहेड़ा में एक 26 वर्षीय युवती का शव मिला है। शव पिछले 4 दिन से मकान के अंदर बंद था। दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। शव काफी सड़ी-गली अवस्था में था। पुलिस का कहना है कि युवती अपने लिव-इन पार्टनर के साथ मकान में रह रही थी, जो घटना के बाद से फरार है। युवती 7 महीने की गर्भवती थी।
ट्विटर पोस्ट
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया
