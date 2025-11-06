नोएडा में मिला महिला का शव (तस्वीर: एक्स/@rajeshpanditnew)

नोएडा के पॉश इलाके में महिला का सिर कटा शव नाले में मिला, हथेलियां भी कटी

लेखन गजेंद्र 04:05 pm Nov 06, 202504:05 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे नोएडा के पॉश इलाके में गुरुवार को एक महिला का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव सेक्टर 108 में एक नाले में पड़ा था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कर उसके अंगों को काटा गया है और नाले में फेंका गया है।