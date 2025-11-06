बेंगलुरु में मकान मालकिन की हत्या कर दंपति सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार, पकड़े गए

बेंगलुरु में मकान मालकिन की हत्या कर दंपति फरार

लेखन गजेंद्र 12:28 pm Nov 06, 202512:28 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किराएदार दंपति ने अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी और उनका सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। घटना उत्तरहल्ली इलाके की है। पीड़िता का नाम श्रीलक्ष्मी (65) है, जो न्यू मिलेनियम स्कूल रोड स्थित अपने घर में मृत पाई गईं थीं। काम से लौटने पर उनके पति ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी दंपति प्रसाद श्रीशैल मकाई (26) और उनकी पत्नी साक्षी हनमंथा (23) को गिरफ्तार कर लिया है।