बेंगलुरु में मकान मालकिन की हत्या कर दंपति सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार, पकड़े गए
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किराएदार दंपति ने अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी और उनका सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। घटना उत्तरहल्ली इलाके की है। पीड़िता का नाम श्रीलक्ष्मी (65) है, जो न्यू मिलेनियम स्कूल रोड स्थित अपने घर में मृत पाई गईं थीं। काम से लौटने पर उनके पति ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी दंपति प्रसाद श्रीशैल मकाई (26) और उनकी पत्नी साक्षी हनमंथा (23) को गिरफ्तार कर लिया है।
हत्या
क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने बताया कि श्रीलक्ष्मी के पति अश्वत्थ नारायण कॉटनपेट में एक अगरबत्ती की फैक्ट्री में हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। वह दोपहर को श्रीलक्ष्मी को फोन मिला रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब घर पहुंचे तो उन्होंने पत्नी का शव हॉल के फर्श पर पड़ा देखा। उनकी गर्दन, होंठ और चेहरे पर चोट के निशान थे और गले से सोने का मंगलसूत्र गायब था। पुलिस ने आरोपी दंपति को 12 घंटे में पकड़ा है।
जांच
दंपति ने क्यों की हत्या?
पुलिस ने बताया कि आरोपी दंपति महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं। प्रसाद सेटरिंग मजदूर और साक्षी ज्वैलरी दुकान में रिसेप्शनिस्ट है। दोनों ने बताया कि उन्होंने तकिये से महिला की गला घोंटकर हत्या की थी और तकिये को नष्ट कर दिया। दोनों 5 महीने पहले ही श्रीलक्ष्मी के घर शिफ्ट हुए थे। दंपति पर उसके पैतृक गांव में 20 लाख रुपये का कर्ज था। उसने कर्ज चुकाने के लिए हत्या की साजिश रची थी।