गुरूग्राम में युवती का शव सड़ी-गली अवस्था में किराए के मकान में मिला, लिव-इन पार्टनर लापता
क्या है खबर?
दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरूग्राम में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवती का शव पिछले 4 दिन से मकान के अंदर बंद था। घटना सेक्टर- 21 स्थित उद्योग विहार के डूंडाहेड़ा की है। युवती की उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, जिसका शव सड़ी-गली अवस्था में किराए के मकान में बेड के नीचे पड़ा था। दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। शव पोस्टमॉर्टम को भेजा गया है।
हत्या
लिव-इन पार्टनर फरार
पुलिस का कहना है कि युवती का नाम अंगूरी देवी है, जो बिहार की रहने वाली है। वह एक निजी कंपनी में काम करती थी और दिल्ली के कापसहेड़ा में अपने पति के साथ रह रही थी। युवती काफी समय से अपने पति से अलग होकर गुरूग्राम चली आई। यहां वह लिव-इन में अपने पार्टनर के साथ रहने लगी। पुलिस का कहना है कि आशंका है कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई है। उसका लिव-इन पार्टनर फरार है।
जांच
7 महीने की गर्भवती थी युवती
पुलिस ने बताया कि अंगूरी देवी 20 अक्टूबर से मकान में रह रही है। उससे पहले कहीं और रहती थी। उसके पड़ोसियों ने उसे 31 अक्टूबर की शाम को देखा था। इसके बाद 1 नवंबर को सुबह 6 बजे उसके लिव-इन पार्टनर अनुज को युवती के कमरे से निकलते देखा गया था। पुलिस को शक है कि उसी दौरान उसकी हत्या की गई होगी। अंगूरी अनुज के साथ डेढ़ साल से रिश्ते में थी और 7 महीने की गर्भवती थी।