गुरूग्राम में युवती का शव कमरे के अंदर बंद मिला

गुरूग्राम में युवती का शव सड़ी-गली अवस्था में किराए के मकान में मिला, लिव-इन पार्टनर लापता

लेखन गजेंद्र 12:00 pm Nov 06, 202512:00 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरूग्राम में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवती का शव पिछले 4 दिन से मकान के अंदर बंद था। घटना सेक्टर- 21 स्थित उद्योग विहार के डूंडाहेड़ा की है। युवती की उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, जिसका शव सड़ी-गली अवस्था में किराए के मकान में बेड के नीचे पड़ा था। दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। शव पोस्टमॉर्टम को भेजा गया है।