उत्तर प्रदेश से भागकर चंडीगढ़ पहुंचे प्रेमी जोड़े का शव होटल में मिला, लड़की नाबालिग निकली
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश से भागकर चंडीगढ़ पहुंचे एक प्रेमी जोड़े का शव यहां के होटल में मिला। वे गुरुवार सुबह साढ़े 3 बजे होटल पहुंचे थे और साढ़े 5 बजे उनका शव मिला। घटना औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 थाना क्षेत्र के दरिया गांव स्थित एक होटल की है। लड़की 16 साल और लड़के की पहचान 24 वर्षीय अरशद के रूप में हुई है। दोनों मुजफ्फरनगर के हैं। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
लापता
18 अगस्त को गायब हुई थी लड़की
किशोरी बेगाराजपुर की है और अरशद भी उसी इलाके का रहने वाला है। अरशद एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस के मुताबिक, किशोरी 18 अगस्त को स्कूल के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं आई। लड़की के परिजनों ने 2 दिन पहले अरशद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दोनों का शव गुरुवार को चंडीगढ़ होटल में मिला। उनके पास से एक सुसाइड नोट, सिंदूर और जहरीली गोलियों का डिब्बा मिला है। पुलिस को आत्महत्या का शक है।
जांच
दोनों के पास से सुसाइड भी मिला
पुलिस का कहना है कि दोनों के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं। उन्होंने परिवार का नंबर लिखा था और लिखा कि उनका परिवार उनकी शादी के खिलाफ है। लड़की को ढूंढने के लिए कुछ हिंदू कार्यकर्ता भी पुलिस पर दबाव बना रहे थे। दोनों काफी समय से रिश्ते में थे। चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार रात को मुजफ्फरनगर पुलिस को घटना की जानकारी दी है।