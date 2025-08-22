उत्तर प्रदेश के प्रेमी जोड़े का शव चंडीगढ़ के होटल में मिला

उत्तर प्रदेश से भागकर चंडीगढ़ पहुंचे प्रेमी जोड़े का शव होटल में मिला, लड़की नाबालिग निकली

लेखन गजेंद्र 04:52 pm Aug 22, 202504:52 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश से भागकर चंडीगढ़ पहुंचे एक प्रेमी जोड़े का शव यहां के होटल में मिला। वे गुरुवार सुबह साढ़े 3 बजे होटल पहुंचे थे और साढ़े 5 बजे उनका शव मिला। घटना औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 थाना क्षेत्र के दरिया गांव स्थित एक होटल की है। लड़की 16 साल और लड़के की पहचान 24 वर्षीय अरशद के रूप में हुई है। दोनों मुजफ्फरनगर के हैं। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।